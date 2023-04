Comienza hoy la 60 edición de la Feira do Viño do Ribeiro

35 bodegas participarán en la 60 edición de la Feira do Viño do Ribeiro que se celebrará desde hoy al domingo, día 30 de abril, en la Alameda de Ribadavia. El cofundador de la Feira do Viño do Ribeiro en 1.964, Juan Antonio Bande, -uno de los cinco confundadores- será el pregonero de esta edición y tendrá lugar a las 19 horas.





Los organizadores destacan que el cartel es una actualización del primer cartel de 1.964 y abogan este año por tratar de “visibilizar los tostados de O Ribeiro”.





Una de las principales actividades será el próximo domingo, día 30 de abril, una Master Class a cargo de Josep “Pitu” Roca, sumiller del prestigioso restaurante El Celler de Can Roca (Girona) . Durante esos tres días se desarrollarán obradoiros de cociña, actividades enogastronómicas, catas de vino o diversas actuaciones musicales.