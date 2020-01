El COB regresa esta noche al Pazo Paco Paz para recibir a Lleida

Regresa el baloncesto al Pazo Paco Paz. El Club Ourense Baloncesto recibe esta noche, 21 horas, al Lleida, en un partido en el que los ourensanos intentaran regresar a la senda de las victorias, luego de cuatro derrotas consecutivas, aunque a su favor se puede decir que fue ante rivales con mucho más potencial que los cobistas. Un partido importante que puede marcar el futuro de conjunto presidido por Camilo Álvarez, que en caso de lograr una victoria cerraría la primera vuelta con nueve triunfos y le permitiría mirar para la parte alta de la clasificación.

Reconoce el entrenador del COB, Gonzalo García, pese a las cuatro derrotas cosechadas que el equipo “se encuentra bien. Hemos intentado desde el cuerpo técnico no crear una crisis basándonos en los resultados. Sabíamos que esos cuatro partidos eran ante equipos de gran nivel y además tres iban a ser fuera de casa, lo que hacía que la dificultad fuese mayor. Cuando tuvimos la racha de victorias intentamos no crear un clima de euforia y ahora no vamos a crear un clima de criris”.

Sobre el rival de esta noche, el técnico cobista aseguró que “es un equipo como nosotros. Cada año tienen que reinventarse y esta temporada han mantenido jugadores de la temporada pasada. Gente con experiencia en la categoría y tienen un juego interior muy compensado.Seguro que va ser un encuentro muy complicado ante un rival que ha sido capaz de ganarle a Palma o pelear hasta el final ante Breogán”.