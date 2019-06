El COB se queda a las puertas de la Liga ACB tras perder ante Palma por 77-61

Punto final al sueño para el COB. Los ourensanos se quedaron a las puertas de la final en Bilbao tras perder ante Palma por 77-61. Un partido en el que los cobistas no tuvieron su mejor día y en el que la competitividad que mostraron a lo largo de toda la liga, esta vez no estuvo presente y fueron superados por los baleares a lo largo de todo el partido. En todo caso, esta derrota no puede empañar la fenomenal temporada realizada por los de Gonzalo García y si como un premio final al gran trabajo realizado a lo lago de toda la liga.

En el mundo del fútbol, se celebró la final de la Copa Diputación que coronó al Velle como campeón después de derrotar al At. Arnoya por 1-0. Sexto título para un equipo se sin duda se ha coronado como el 'rey de copas'. También se jugaron las semifinales de la Copa B que se jugará el próximo fin de semana y que enfrentará al Santa Teresita, que derrotó por 4-0 al Arrabaldo, ante el Raio Alaricano que dejó fuera al Molgas.

Mientras en la fase de ascenso a Tercera división, el Barbadás empató a un gol ante el Viveiro en el partido de ida celebrado en Os Carrís. El próximo sábado jugarán el partido de vuelta y en caso de lograr la victoria, los azulones necesitarían además, dos ascensos de Tercera a Segunda B para poder ellos dar el salto a Tercera.