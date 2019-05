El COB logró la segunda victoria en Oviedo y deja los play off muy a su favor

El fin de semana nos dejó muy buenos resultados para los equipos ourensanos.

Sin duda que la mejor noticia la propociono el COB que volvió a repetir triunfo en Oviedo en el segundo partido de los play off de ascenso a liga ACB. Esta vez ganó por 71-76 en un encuentro en el que se mostró muy superior a su rival desde el primer minuto y que supo tener el temple necesario en el tramo final para llevarse el triunfo. Además, de nuevo con la ausencia de Pepo Vidal. El tercer partido de esta serie tendrá lugar este jueves a las ocho de la tarde en el Pazo Paco Paz.

En el mundo del fútbol, las mejores noticias nos llegaron desde la Tercera división. Ganó el Barco por 1-0 al Choco y mantiene el sueño de pelear por la cuarta plaza. También el Ourense CF, que sumó la octava victoria consecutiva al ganar en Paiosaco por 1-2. Mientras la UD Ourense despidió la temporada en el campo de O Couto con un empate a dos goles ante el Laracha. Y en la parte baja de la clasificación el Arenteiro tiene la salvación asegurada luego de vencer en Porriño por 0-2

En Preferente, el Barbadás venció 0-1 al Valladares y se mantiene como tercer clasificado con muchas opciones de jugar promoción a Tercera división. También ganó el Velle 2-1 al Marcón At y todavía confía en lograr la salvación. Algo que tiene muy complicado el Bande, luego de empatar a dos goles ante el Cultural Áreas. Por último el Antela no pudo darle una alegría a sus aficionados al caer ante el Beluso por 1-4. Por último en la Primera Galicia, Melias y Polígono se jugarán en la última jornada liguera saber quién acompañará la próxima temporada al At. Arnoya en la Regional Preferente.