El COB no logra enderezar el rumbo y vuelve a perder ante Alicante, 68-70

Nueva derrota del Club Ourense Baloncesto, que esta vez cayó ante Alicante por dos puntos, 68-70. No fue un buen partido para los aficionados, que una vez más mostraron su apoyo a un equipo que le está constando mucho lograr una victoria. Ante Alicante, que llegó al Paco Paz con el excobista Pedro Rivero como entrenador y que se llevó un gran recibimiento y una camiseta conmemorativa, que como el mismo reconoció le emociono, los ourensanos no dieron con la tecla y tendrán que seguir trabajando para lograr las victorias que le aseguren la permanencia. El COB trabajo duro y peleo todos los balones, pero evidencio las carencias de un equipo al que los rivales ya le tienen la medida tomada. El alero Edu Martínez fue el máximo anotador de los ourensanos con 20 puntos que esta vez echaron de menos los puntos del pivot Balaban, anulado por la defensa alicantina y sin que el resto de jugadores interiores dieran un paso adelante para ayudar a su equipo.

Pese a la derrota, el técnico cobista Gonzalo García, estaba satisfecho del trabajo y rendimiento de sus jugadores a los que, como reconoció no se les puede reprochar nada.

Ahora llega un parón de quince días que debe servir para que el equipo para seguir trabajando y ajustando sistemas de cara al tramo final de la temporada que seguro que se presentará muy exigente.