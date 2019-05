El COB afronta esta tarde el tercer partido de los play off de ascenso

Llegó la hora de la verdad. El Club Ourense Baloncesto juega esta noche ante Oviedo, el tercer partido de la eliminatoria para jugar la fase final que tendrá lugar en Bilbao. Llegan los ourensanos con ventaja de 2-0, tras ganar los dos encuentros en tierras asturianas en una fase que superará el primero que consiga ganar tres partidos. Pese a la ventaja adquirida por los ourensanos, el técnico Gonzalo García no quiere confianzas en su plantel y a lo largo de toda la semana se ha encargo de avisarles. “Es normal que la ciudad esté ilusionada y tenga euforia, pero todavía falta cerrar la serie para seguir adelante. Es cierto que tenemos dos victorias pero todavía nos falta una y no va ser nada fácil conseguirla. Ambos equipos nos conocemos muy bien y los dos partidos jugados han estado muy igualados y con opciones para ambos equipos”.

Precisamente evitar esa posible confianza es uno de los puntos en los que trabajo el técnico cobista, “Les he dicho que tenemos dos ejemplos muy claros y cercanos. El Barcelona, con una ventaja importante no supo jugar con eso y el Ajax, cuando nadie contaba con ellos gana y cuando tuvieron que cerrarlo no supieron. Es cierto que lo tenemos bien, pero hay que ganar tres partidos y aún nos falta uno y esto puede dar la vuelta. Es más, no me extrañaría que la eliminatoria pueda llegar a un quinto partido.

En el apartado deportivo, el base Pepo Vidal sigue siendo la gran duda en los ourensanos. Ya se perdió los dos primeros partidos por culpa de un esguince de tobillo y es sería duda también para esta tarde. En el caso de que Oviedo logre la victoria, el sábado, desde las siete de la tarde, tendrá lugar el cuarto partido de la serie.