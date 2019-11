El Clúster de la Pizarra y Cruz Roja de Valdeorras se unen en proyectos solidarios

El Clúster de la Pizarra de Galicia se ha comprometido a realizar campañas solidarias a beneficio de los proyectos de infancia y juventud que desarrolla Cruz Roja en Valdeorras.

El presidente del Clúster de la Pizarra, Víctor Miguel Cobo, y el presidente de Cruz Roja en Valdeorras, Maximino Alonso, han firmado un convenio de colaboración que implica la puesta en marcha de dos acciones inmediatas: por una parte, la recogida de juguetes nuevos, educativos, no bélicos y no sexistas; y, por otra, la de alimentos no perecederos. Sobre estos últimos, la institución humanitaria solicita la entrega de zumos, batidos, leche, galletas, pan tostado, barritas energéticas, frutos secos, agua, cacao soluble y bolsitas de fruta bebible, para las meriendas que cada día reciben participantes del proyecto escolar.

Cruz Roja entregará los juguetes y los alimentos a familias y niños de la comarca de Valdeorras que se encuentran en riesgo de exclusión social.

El Clúster de la Pizarra, constituido por cerca de 50 empresas que se dedican a la extracción, elaboración y comercialización de la pizarra, anima a sus asociados a que se sumen a la iniciativa, en la que podrán colaborar hasta el 16 de diciembre.