DO y Ciudadanos piden medidas en el Concello de Ourense y Diputación ante la baja de cuatro concejales

Los grupos municipales de Democracia Ourensana y Ciudadanos acuerdan proponer tanto en el Concello de Ourense como en la Diputación Provincial una modificación de las bases de ejecución de los acuerdos plenarios para que ningún grupo municipal o provincial se vea perjudicado por los recientes abandonos de sus miembros. Esta decisión se produce tras decidir tres ediles díscolos de DO y un edil de Ciudadanos abandonar los partidos y pasar al grupo de no adscritos. Además un diputado provincial de DO, Miguel Caride, abandona la formación de Jacome y pasa a ser diputado no adscrito en la Diputación de Ourense.

Tras las bajas anunciadas, ambas formaciones pedirán llevar al pleno una modificación sobre las asignaciones a los grupos y al personal eventual de modo que se especifique que ningún grupo político pueda tener una disminución en asignaciones económicas por el abandono de un miembro que figure en la lista tomando así como referencia de cómputo los representantes del partido por los votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, calificó estas bajas de acto de “transfuguismo” y señaló que “el transfuguismo es una de las acciones más asquerosas de la política” porque “se trata de robar votos de los ciudadanos”. Por ello, propone que ni a DO ni a Ciudadanos se le rebajen asignaciones económicas para no producir ninguna discriminación respecto a otros grupos municipales -PP, PSOE y BNG- con representación en el pleno.