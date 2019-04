La ciudad de Ourense celebra este domingo la tradicional celebración de la Festa de Os Maios

La ciudad de Ourense celebrará este próximo domingo, día 5 de mayo, la tradicional celebración de la Festa de Os Maios.

A partir de las 11:00 horas la calle del Paseo acogerá la colocación de las esculturas de musgo y habrá animación musical a cargo del grupo de gaiteiros Os Furafoles junto a los cabezudos.

El paseo del jurado para premiar las mejores creaciones de musgo comenzará a las 12:00 horas y, a lo largo de la jornada, habrá juegos populares y animación por las calles. La entrega de premios y el canto de coplas será a las 18:30 horas.

Por otro lado, este fin de semana también se desarrollarán otras dos citas culturales de interés. La primera será el concierto de The Blues Giants el próximo viernes, día 3 de mayo, a partir de las 23:00 horas en la Plaza de Santa Eufemia dentro de la 23ª edición del Festival de Jazz Primavera 2019. La segunda cita será el sábado, día 4 de mayo, desde las 12:30 horas con un desfile por las calles de la ciudad de As Burgas que contará con la participación de más de 400 personas de los once entroidos más representativos de toda Galicia.