La CIG denuncia peligro de incendio en el perímetro de la fábrica textil Lonia

El sindicato CIG exige que se cumpla la normativa sobre la limpieza de las franjas de terreno para prevenir fuegos forestales en el perímetro que rodea a la empresa Sociedad Textil Lonia, ubicada en el parque empresarial de Pereiro de Aguiar.

El secretario comarcal de CIG Ourense, Anxo Pérez Carballo, ha denunciado en rueda de prensa que la maleza rodea completamente las instalaciones de la fábrica textil: “Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la normativa; que se limpie la franja de seguridad de 50 metros, y que las administraciones no miren hacia otro lado. Porque si un particular no cumple esta norma, las administraciones lo que tienen que hacer es limpiar el terreno, y cobrarle al propietario. Tiene que quedar garantizado que no puede haber un incendio. Estamos en una época en la que no hay previsión de precipitaciones y esto nos sitúa en un peligro inminente que queremos evitar”.

Vehículos aparcados en el recinto de la fábrica textil Lonia (Foto: CIG)

El responsable comarcal de la CIG explicó que en la empresa textil Lonia trabajan 700 personas. Precisó que la fábrica es una estructura cerrada de hormigón, que cuenta con una sola salida; que en el recinto en el que está ubicada aparcan cada día cientos de coches de los trabajadores, y árboles y maleza invaden todo el perímetro de la empresa: “Esto supone un doble peligro: que se produzca un incendio fuera del recinto, en la maleza o en los árboles, y empiecen a arder todos los coches en cadena. Recuerdo que sólo existe una única salida, con el problema que conllevaría desalojar a los 700 trabajadores con un incendio rodeando la fábrica. Pero también se podría dar el caso de que el fuego se produjera dentro de la fábrica, o en algún vehículo, y se propagara hacia el exterior, lo que ocasionaría un incendio forestal de unas dimensiones catastróficas”, advirtió Pérez Carballo.

Los coches aparcan pegados a la maleza que rodea la fábrica (Foto: CIG)

Anxo Pérez afirma que desde julio de 2018 se han presentado reclamaciones, tanto en el concello de Pereiro de Aguiar, como en la Xunta de Galicia, para que exigieran a quien corresponda la limpieza del perímetro de la fábrica, pero que, hasta ahora, nadie la ha realizado. Según señaló el responsable sindical, el terreno afectado es una parte monte comunal y, los propietarios del resto son la propia empresa Lonia y el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar.