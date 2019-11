CC.OO reivindica que se paguen todas las horas del Servicio de Ayuda a Domicilio en Ourense

Sacyr Social, la empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ourense, ha comunicado esta mañana al Ayuntamiento que a partir del 30 de noviembre dejará de gestionar el servicio.

El Ayuntamiento de Ourense debe a la empresa 1.190.000 euros.

La semana pasada, la Xunta de Goberno declaró desierto el concurso público convocado para gestionar el servicio que, actualmente presta, en precario Sacyr Social.

Hoy, las representantes de las trabajadoras ofrecieron una rueda de prensa en la instaron al gobierno municipal a que consulte lo que se hace en otras ciudades gallegas para licitar el servicio.

En Ourense, el servicio de Ayuda a Domicilio cuenta con 205 trabajadoras, que atienden a 563 usuarios, lo que supone más de 20.000 horas mensuales.

La presidenta del comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio y delegada de CC.OO, Mónica Márquez, criticó que el concello de Ourense no consiguiera que alguna empresa se presentara a la licitación por las condiciones recogidas en los pliegos, ya que no pueden facturar las horas que no pagan los usuarios que, temporalmente, no utilizan el servicio: "si tú estás apuntado en un gimnasio tienes que pagar, vayas o no vayas, toda la mensualidad. Pero eso no ocurre con el Servicio de Ayuda a Domicilio de esta ciudad. Aquí un usuario llama y dics que no quieres el servicio porque se va de vacaciones del 1 de julio al 2 de septiembre, y no paga el servicio. Pero la empresa tiene que tener a un trabajador dispuesto durante todo ese tiempo, porque al usuario se le ocurre regresar el 4 de agosto y llama diciendo que quiere reanudar el servicio, tiene que haber un trabajor disponible para realizarlo".

La suspensión temporal del Servicio de Ayuda a Domicilio supone anualmente 17.000 horas, lo que supone 300.000 euros de pérdidas para la empresa.

Antonio Pérez, responsable de Construcción e Servizos de CC.OO en Ourense, recordó que existe un convenio autonómico del sector de Ayuda a Domicilio, por lo que no entiende por qué no se aplica en esta ciudad: "por qué en el resto de Galicia se están sacando adelante las adjudicaciones con unos precios más altos y, además, pagando todas las horas, y aquí no", se pregunta el resposable sindical, que también señaló que "los usuarios tienen derechos, pero no pueden perjudicar a los trabajadores".