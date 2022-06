Castrelo do Val acogerá el próximo sábado la fiesta del folclore comarcal

El parque de O Terrón de Castrelo do Val acogerá el próximo sábado la segunda edición de A Frasca do Terrón, suspendida en 2020. El evento organizado conjuntamente por el municipio y la asociación cultural Candaira pretende convertirse en una fiesta del folclore gallego, a la que acudirán grupos musicales de toda la comunidad.

“A Frasca naceu para dar visibilidade aos grupos da comarca que están traballando todo o ano. Sempre imos a outras celebracións e tivemos a iniciativa de facer algo aquí, traballando para que este sexa o segundo de moitos máis anos, impulsando o folclore e a cultura galega”, explica Ramón López, concejal de Cultura e impulsor de Candaira.

La jornada arrancará a las 10,00h con una ruta etnográfica y arqueológica para “viaxar no tempo dende a Idade do Ferro ata principios do século XX”. Para las 11,00h está prevista un paseo BTT por la ruta de As Corgas. con un recorrido de 16 km, y la apertura de la feria de artesanía. A las 12,30 horas, actuarán variso grupos de mujeres rurales de la comarca de Monterrei y la agrupación anfitriona de Candaira

Por la tarde, el profesor Fran Guede coordinará una sesión de cuentacuentos para los más pequenos, de 16,30 a 17,30 horas. A esa hora, se impartirá un obradoiro de instrumentos pobres y de pandereta. El bailarín de As Tanxugueiras, Artur Puga, impartirá un obradoiro de baile, a las 17,30 horas. Desde las 18,00 horas, se celebrará un taller de pádel para ninos.

A partir de las 19,00 horas, actuarán varios grupos de música folk y a las 23,00 horas los pandereteiros de O Fiadeiro clausurarán la edición de este año de A Frasca do Terrón.