El PP de Castrelo de Miño no asiste al pleno extraordinario convocado por el alcalde nacionalista

El PP de Castrelo do Miño decidió no asistir ayer por la tarde al pleno convocado por el alcalde, Esteban Suárez, porque declinan participar en “circos mediáticos que no contribuyen a la mejora del concello, que es lo que realmente precisan los vecinos”. Como único punto del día figuraba una propuesta de apoyo al pacto antitransfuguismo y tanto los tres ediles del PP como los dos ediles que abandonaron el PSOE decidieron no asistir.

El portavoz del PP en Castrelo de Miño, Avelino Pazos, aseguró que el regidor pretende “cortinas de humo” para “intentar esconder la crítica situación del concello por culpa de su inoperancia” y los vecinos “no se merecen que se pierda ni un minuto más de trabajo por esta tierra”. Pazos recalcó que la decisión del grupo popular se basa en la “nula habilidad del alcalde para el diálogo y el acuerdo”.