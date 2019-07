Castrelo do Miño acoge la sexta edición del Festival “Ribeiro Blues”

Este Festival que se desarrollará desde el 9 al 10 de agosto en el Parque Náutico de Castrelo de Miño, tiene como finalidad apoyar y difundir la cultura vitivinícola en una actividad que une vino y música. El viernes 9 de agosto a partir de las 9 de la noche se contará con la presencia de Corey Harris Band, Blues Time y Renegados. Y el sábado por la noche estarán Aurora and The Betrayers, José Luis Pardo and The mojo Workers y VUDÚ. El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, Juan Casares ha declarado que “para llegar a los más jóvenes hay que establecer fórmulas desde la viticultura y la cultura musical”.

Por su parte, el alcalde de Castrelo do Miño, Esteban Suárez ha declarado que desde su grupo de gobierno apuestan por la promoción de sus vinos y sus adegas junto con la Denominación de Origen – O Ribeiro.