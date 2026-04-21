La carrera popular del barrio do Vinteún abrirá este domingo el circuito "Correndo por Ourense"

Una carrera disputada en la ciudad de Ourense

La carrera popular del barrio do Vinteún abrirá este domingo la 14ª edición del Circuito de Carreras Populares “Correndo por Ourense” que organiza el Consello Municipal de Deportes del Concello de Ourense.

Las inscripciones se pueden realizar en la página web correndoporourense.com. El plazo está abierto hasta el miércoles anterior de cada carrera. Para inscribirse en la totalidad del circuito, la fecha límite es el 3 de junio.

La inscripción para todo el circuito es de 15 euros por las 7 carreras, y 5 euros por cada carrera individual. La inscripción es gratuita en las categorías Sub10, Sub12, Sub14 y Sub 16.

El calendario de carreras es el siguiente:

Carrera del Vinteún: Domingo 26-04 a las 11 horas

Carrera del Couto: Sábado 30-05 a las 22 horas

Carrera del Centro: Sábado 6-06 a las 22 horas

Trail Oira-San Tomé: Domingo 28-06 a las 10 horas

Carrera de Mariñamansa: Domingo 6-09 a las 11 horas

Carrera de A Ponte: Domingo 27-09 a las 11 horas

Carrera de A Carballeira: Domingo 18-10 a las 11 horas