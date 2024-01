Carmen Dacosta lidera la candidatura del PSOE por Ourense que genera tensiones internas

Carmen Dacosta lidera la candidatura del PSOE por Ourense que vuelve a generar tensiones en el socialismo ourensano. La cúpula del PSdeG sitúa como número uno a la parlamentaria autonómica y no respeta la candidatura de la dirección provincial que lideraba Marina Ortega y situaba a Carmen Dacosta como número cinco. La ejecutiva gallega del PSdeG apuesta por Carmen Dacosta como cabeza de lista y sitúa al ex alcalde de Ribadavia y diputado provincial, Ignacio Gómez como número dos. Marina Ortega, que lideraba la candidatura que procedía de la ejecutiva provincial y persona de máxima confianza del ex secretario xeral del PSdeG, queda excluida de la candidatura final.