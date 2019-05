Carlos Canal logra la victoria en el Open de España XCO celebrado en Caudete

El corredor natural de Xinzo Carlos Canal no tiene rival. El limiano logró la cuarta victoria consecutiva en la prueba del Open de España Xco celebrada en Caudete, dentro de la categoría junior, donde se mantiene como líder destacado. Canal reconoció al finalizar la prueba que tuvo que emplearse a fondo ya que “el circuito era muy duro y tanto por la mucha calor que hacía como los constantes repechos que había en la prueba y que no dejaban descansar en ningún momento”. Asimismo mostró su satisfacción por un nuevo triunfo “que me permite mantener el liderato, pero que no fue nada fácil. Desde el primer momento traté de abrir hueco con mis rivales y después trabaje mucho para mantenerlo, sufriendo bastante pero logrando el triunfo final”.

Mientras a su compañero el alaricano Iván Feijoo no tuvo tanta suerte ya que sufrió un pinchazo cuando estaba en tercera posición en la categoría absoluta y primero en la sub-23, detrás de Sergio Mantecón y del también ouresano Pablo Rodríguez, lo que le obligó a tener que retirarse.

Pablo Rodríguez, a falta de una prueba, puede proclamarse campeón del Open de España por tercera temporada consecutiva.