Cáritas Diocesana de Ourense ampliará su red de viviendas cuando lleguen los refugiados ucranianos

Cáritas Diocesana de Ourense hace un llamamiento a la responsabilidad de los ourensanos para que canalicen su solidaridad con el pueblo ucraniano a través de entidades que puedan dar una sostenibilidad en el tiempo a la acogida de los refugiados. Así lo ha señalado la directora de Cáritas Diocesana de Ucrania, María Tabarés, a quien preocupan también los casos de algunos particulares que se desplazan a la frontera ucraniana a recoger a las personas que huyen de aquel país: “el temor que tengo es que haya personas que se aprovechen del autobús que va a buscar a refugiados, o de la persona que coge el coche con la mejor de sus intenciones, para fomentar que aparezca un tercer coche que coja a cuatro niños que van solos para venderlos al mejor postor, o a cuatro madres para prostituirlas en cualquier tugurio”.

Para María Tabarés, “el caso de Ucrania ha despertado mucha solidaridad, pero poca organización”, y precisa que Cáritas Diocesana de Ourense no dispone actualmente de viviendas vacías, aunque asegura que “cuando lleguen los refugiados ampliaremos la red de viviendas”. Y es que Cáritas no dispone de recursos habitacionales vacíos en Ourense, “porque la problemática que tenemos aquí implica que tenemos todo ocupado, la gente de aquí no tiene acceso a vivienda. No sólo existe Ucrania”, señala Tabarés.

Desde Cáritas Diocesana de Ourense, a través de Cáritas España, se ha puesto en contacto con las organizaciones de Cáritas en Polonia, Moldavia y Ucrania, quienes han trasladado la necesidad de ayuda a través de recursos económicos para poder fomentar el comercio local y evitar el hundimiento de la población.

María Tabarés asegura que cuando lleguen los refugiados harán todo lo que esté en su mano para integrarlos, porque vienen con una protección internacional de un año prorrogable a tres.