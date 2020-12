Caride considera un "golpe de moral" la decisión judicial de suspender cautelarmente la expulsión de DO

El edil díscolo, Miguel Caride, señaló que supone un “golpe de moral” la decisión de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense de suspender de forma cautelar la expulsión del grupo municipal de Democracia Ourensana de tres ediles críticos con el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome. Se trata de Miguel Caride, María del Mar Fernández Dibuja y María Teresa Rodríguez.

En una entrevista en Cope Ourense, Miguel Caride indicó que esto muestra que “nuestras argumentaciones tienen fondo y justificación” después de que “padecimos mucho con muchos ataques, desprecios e insultos”. Con esta decisión cautelar, Miguel Caride señaló que “vienen a decir que no nos llamen tránsfugas” porque “de momento no se les puede llamar tránsfugas” ya que existió en esta etapa “falta de prudencia y mucha falta de respeto, y no solo por parte del alcalde.”