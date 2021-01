Un camión que circulaba con una sobrecarga de más de 18 toneladas fue interceptado en la A-52

Un camión que circulaba con una sobrecarga de más de 18 toneladas fue interceptado en la autovía A-52.

El vehículo articulado, de nacionalidad portuguesa, circulaba por la A-52 transportando una gran cantidad de troncos de madera de pino y fue interceptado por una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ourense, especialista en la inspección del transporte terrestre.

Una vez controlada la documentación, los agentes comprobaron, estupefactos, cómo la báscula de la Xunta de Galicia en la que se realizó el control de pesaje arrojaba un exceso de peso del 46,75%.

Según informa la Guardia Civil, el camión, que había salido de una localidad pontevedresa y se dirigía a Portugal, elevó el contador de la báscula hasta los 58.700 kg, sobrepasando con creces el peso máximo admisible para estos vehículos en España, que se sitúa en las 40 toneladas.

El vehículo, se quedó inmovilizado en el área de servicio de Ribadavia, y su propietario deberá descargar el exceso de mercancía sobrante y hacer frente a la sanción de 4000 euros que le ha sido impuesta.

Desde el Subsector de Tráfico, la Guardia Civil recuerda que, sobrecargar el camión, además de ir contra de la normativa vigente, representa enormes problemas de seguridad vial, en especial con las distancias de frenado, las cuales aumenta de forma notable y, por lo tanto, el conductor puede calcular mal el tiempo que necesita para llevar a cabo estas acciones.

A esto hay que sumar que cuando la carga es mayor a la permitida, se multiplica el riesgo de que los neumáticos fallen porque se calientan más y el centro de gravedad se eleva. Así, en caso de accidente, hay muchas probabilidades de que el camión vuelque. Por otro lado, cuando un conductor circula con un camión con exceso de carga por una zona de pendientes el vehículo resulta mucho más complicado de manejar y controlar. La gravedad empuja el camión hacia delante, de manera que es más sencillo que colisione con otro vehículo.

También se recuerda, aunque no sea este caso, que resulta igual de peligroso que la carga esté desequilibrada, incluso si no supera el peso máximo permitido. La distribución de la carga juega un papel fundamental en el sector del transporte. Por ejemplo, si el eje trasero soporta el 90% de la carga total, el eje delantero no cuenta con el peso suficiente en la superficie de conducción, lo que implica un mayor desgaste de los neumáticos y un aumento de las posibilidades de sufrir un siniestro vial.