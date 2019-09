"O camiño das estrelas. As estrelas do camiño" llega a O Barco de Valdeorras

Hoy llega a O Barco una de las actividades de “O camiño das estrelas. As estrelas do camiño”. Se trata de una sesión de observación astronómica que se desarrollará en la explanada Festa do Malecón, a partir de las 9 y media de la noche.

Esta actividad está organizada por el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago, y se incluye en la programación que está desarrollando en distintos ayuntamientos por los que transcurre la Ruta Jacobea dentro del proyecto denominado “O camiño das estrelas. As estrelas do camiño”.

Sus organizadores pretenden destacar la importancia del significado de la Vía Láctea y su relación con el hecho Jacogeo, explicando en qué condiciones marca el camino hacia Compostela.

Los participantes en la jornada de observación estelar se adentrarán en el mundo de la astronomía con las charlas que acompañarán a las observaciones que se realizarán tanto a simple vista como con telescopios.

Las próximas actividades de “O camiño das estrelas. As estrelas do camiño” tendrán lugar el 27 de septiembre, en Barbadás, y el 28 de septiembre en Lalín.