Cabezas aboga por liderar en 2023 la "segunda transformación de la ciudad de Ourense"

El candidato del PP a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, aseguró que pretende liderar la “segunda transformación de la ciudad de Ourense”. Cabezas indicó que desde el año 1.995 al 2.007 con tres mayorías absolutas desarrolló “la primera transformación de la ciudad” pero “desde aquel momento hasta hoy hay deterioro y desilusión”.





“En aquel momento veía ilusión y orgullo de ser ourensano con mi primera transformación de la ciudad y esa ilusión ha desaparecido porque no se han visto transformaciones y solo existe deterioro desde entonces” resaltó Manuel Cabezas, quien añadió que “Ourense se ha debilitado y eso se nota; ese el cambio más profundo en la ciudad y eso no es bueno”.





En una entrevista en Cope Ourense, el ex alcalde de Ourense recordó que vivió “muy intensamente aquellos años en la alcaldía” y “hay en mi cabeza un interruptor que se vuelve a encender, que estaba en off y ahora en on” para ser el candidato del PP a la alcaldía de Ourense. En su interevención, señaló que son “múltiples razones” las que le llevaron a volver a la política tras 15 años fuera de la vida pública. Entre esas razones, afirmó que “me gusta menos lo que veo hoy que lo que veía y eso depende de la política” y además “mucha gente conocida y desconocida me pedía volver y ya no solo desde el PP”.





Manuel Cabezas indicó que hoy existe un “desánimo general con peleas que ven que no llevan a ninguna parte” y por ello “si puedo aportar algo a mi ciudad voy a hacerlo”.





Sobre su designación por el PP como candidato a sus 68 años de edad, Cabezas indicó que en este partido “hay cantera” para liderar los proyectos municipales pero, en este caso, “han pensado que soy la persona que más puede responder a que las cosas cambien en Ourense” ya que “hace falta experiencia para abordar los problemas de hoy con ese poso y serenidad de los años que es necesaria para devolver la dignidad a la vida política”.





El ex regidor puso como ejemplo de deterioro el termalismo y el casco histórico. Cabezas indicó que “el termalismo que hay hoy es el que hicimos nosotros y ahora deteriorado” mientras que en el casco histórico tras “el trabajo realizado por nosotros en la zona norte” a día de hoy “nada se hizo” en la zona sur de la ciudad antigua.





PACTOS





Manuel Cabezas apuesta por trabajar para lograr la mayoría absoluta en la ciudad de Ourense. Sin embargo, en caso de no conseguir los 14 votos necesarios, abogó por un pacto entre PP y PSOE, y no como en este mandato municipal con un pacto entre PP y Democracia Ourensana.





“No sé qué decidiría el PP en ese momento porque yo no tomaría esa decisión pero

yo apelo a un pacto entre PP y PSOE aunque sé que predico en el desierto”. En ese sentido, insistió en que si no obtiene mayoría absoluta y pudiera gobernar “le ofrecería al PSOE entrar en el gobierno municipal”. “No vengo a hacer política sino a hacer ciudad” resaltó Manuel Cabezas.





EQUIPO





El candidato popular manifestó que quiere un equipo “que trabaje como se trabajó en aquella etapa, día y noche para sacar adelante los proyectos” por lo que apostará por “personas que se entreguen y trabajen y elegiré a esas personas”.





Manuel Cabezas recordó a miembros de su equipo entre 1995 y 2007 como José Luis Rodríguez Cid o Enrique Nóvoa “Poly” que “han sido extraordinarios pero no quiere decir que tengan que volver” ya que “hay mucha cantera en el PP”.





Con respecto al portavoz de Ciudadanos en Ourense, Pepe Araujo, volvió a resaltar que es “una persona con la que me encantaría contar, amigo mío, trabajó estupendamente y lo hizo muy bien en la parte política de Ciudadanos” por lo que “me encantaría contar con él ya que es extraordinario y magnífico político”.





PP CIUDAD





Manuel Cabezas resaltó que en la actualidad “estamos despertando al partido en la ciudad porque estaba dormido” y esta formación política “tenía una fuerza tremenda pero en los últimos años perdió fuerza porque personas se alejaron y ahora pretemos recuperar a todo el mundo y necesitamos un partido fuerte”.





“Necesito que la gente confíe en mí, que en Ourense se plasmó en la primera transformación y se den cuenta que en política no es necesario insultos y descalificaciones sino centrar la energía en lo importante porque la gente se está alejando de la política” concluyó el candidato popular a la alcaldía de la ciudad de Ourense.