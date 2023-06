Cabezas abandonará el Concello de Ourense tras enterarse "antes del pleno" del acuerdo con Jácome

El candidato del PP en el Concello de Ourense, Manuel Cabezas, anuncia que abandonará la corporación municipal ourensana tras el acuerdo entre el PP y Jácome. “No sé el momento pero donde no puedo hacer lo que pienso, no estoy a gusto” resaltó Manuel Cabezas tras la sesión de investidura.





El dirigente popular afirmó que “toda la vida dije que no iba a pactar con Jácome, yo no pacté con Jácome y no he hablado con el alcalde actual en ningún momento” pero “esta mañana me encuentro con este acuerdo y el PP en Santiago que explique las razones porque yo no las puedo explicar “





Manuel Cabezas indicó que “me enteré antes de llegar al pleno y me parece mal”. “El partido tendrá sus razones pero serán ellos los que lo expliquen, yo lo desconcozco” resaltó el dirigente popular, quien recordó que “intenté cumplir con el compromiso que todos los partidos teníamos, un acuerdo a tres con otra alternativa de gobierno, pero no tuve más que contestación personal que de Paco Rodríguez mientras que del BNG ninguna contestación”





“Lo reiteré en varias ocasiones e hice una oferta pública de votar al candidato socialista y yo me apartaba y ayer terminé el día dando por hecho que estaba resuelto pero curiosamente esta mañana me llaman del partido en Santiago y que el PSOE no quería garantizar que en la Diputación gobernase la lista más votada y no nos quedó más remedio que votarnos a nosotros mismos” explicó Cabezas