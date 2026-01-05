La Cabalgata de los Reyes Magos de Ourense irá encabezada por diez tractores engalanados para la ocasión en solidaridad con los agricultores

La Cabalgata de los Reyes Magos llenará de ilusión Ourense. Como novedad, 10 tractores engalanados para la ocasión encabezarán la Cabalgata en señal de solidaridad y para dar visibilidad a la problemática de los agricultores, que llevan una semana con sus tractores en la ciudad de Ourense.

Los Reyes Magos llegarán en AVE a la estación intermodal a las 18 horas y recorrerán las calles Eulogio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas, Puente Romano, calle del Progreso, calle Doctor Marañón y Plaza Mayor.

Según las previsiones de los organizadores, está previsto que sobre las 18:25 horas pasen por los Salesianos, 18:50 horas por la Alameda y concluirán alrededor de las 19.10 horas en la Plaza Mayor. Advierten que en las calles Doctor Marañón y Plaza Mayor no pasarán las carrozas ni todas las escenas y en dichas zonas no se tirarán caramelos. En este sentido, señalan que se prohibirá que la gente utilice paraguas colocados al revés para recoger caramelos .

Para facilitar el seguimiento del desfile, la comitiva irá geolocalizada y la ciudadanía podrá consultar a través de la app del Concello de Ourense la posición exacta de los Reyes Magos en todo momento para facilitar la planificación y el disfrute del espectáculo.

CORTES DE TRÁFICO

La Cabalgata de los Reyes Magos ocasionará cortes de tráfico. A partir de las 15:30 horas se producirá el primer corte de tráfico en el barrio de A Ponte y, a las 16:00 horas, el segundo corte en el centro de la ciudad afectando al acceso a la Plaza de Concepción Arenal y al resto del recorrido como Progreso, Doctor Marañón y la Plaza Mayor