La Cabalgata de los Reyes Magos de Ourense irá encabezada por diez tractores engalanados para la ocasión en solidaridad con los agricultores

La comitiva, que partirá a las 18 horas de la estación intermodal, irá geolocalizada para que las familias conozcan al instante la posición exacta por la que pasan Sus Majestades 

Los niños esperan con ilusión a Melchor, Gaspar y Baltasar

Juan Maceiras

Ourense - Publicado el

1 min lectura

La Cabalgata de los Reyes Magos llenará de ilusión Ourense. Como novedad, 10 tractores engalanados para la ocasión encabezarán la Cabalgata en señal de solidaridad y para dar visibilidad a la problemática de los agricultores, que llevan una semana con sus tractores en la ciudad de Ourense. 

Los Reyes Magos llegarán en AVE a la estación intermodal a las 18 horas y recorrerán las calles Eulogio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas, Puente Romano, calle del Progreso, calle Doctor Marañón y Plaza Mayor.

Según las previsiones de los organizadores, está previsto que sobre las 18:25 horas pasen por los Salesianos, 18:50 horas por la Alameda y concluirán alrededor de las 19.10 horas en la Plaza Mayor. Advierten que en las calles Doctor Marañón y Plaza Mayor no pasarán las carrozas ni todas las escenas y en dichas zonas no se tirarán caramelos. En este sentido, señalan que se prohibirá que la gente utilice paraguas colocados al revés para recoger caramelos .

Para facilitar el seguimiento del desfile, la comitiva irá geolocalizada y la ciudadanía podrá consultar a través de la app del Concello de Ourense la posición exacta de los Reyes Magos en todo momento para facilitar la planificación y el disfrute del espectáculo.

CORTES DE TRÁFICO

La Cabalgata de los Reyes Magos ocasionará cortes de tráfico. A partir de las 15:30 horas se producirá el primer corte de tráfico en el barrio de A Ponte y, a las 16:00 horas, el segundo corte en el centro de la ciudad afectando al acceso a la Plaza de Concepción Arenal y al resto del recorrido como Progreso, Doctor Marañón y la Plaza Mayor

