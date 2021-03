As Burgas es uno de los monumentos gallegos que permanecerá iluminado todo el fin de semana dentro de una iniciativa conjunta del Xacobeo 21 y Down Ourense con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este próximo domingo, día 21 de marzo.

Junto al monumento de As Burgas en Ourense se iluminan otros monumentos en Galicia con la imagen que simboliza el Síndrome de Down junto con la flecha del Xacobeo.