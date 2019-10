El BNG recurre a la Valedora do Pobo para acceder a la información sobre la multa del alcalde de Ourense

El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego ha dirigido una queja a la Valedora do Pobo para que recomiende al Gobierno del Ayuntamiento de Ourense que cese en su actitud de restricción de acceso a la información y documentación a los concejales nacionalistas.

El portavoz del BNG, Luis Seara, y su compañera de grupo municipal, Ruth Reza, presentaron en el Registro de la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense el escrito dirigido a la Valedora, después de que en el Concello le denegaran en dos ocasiones el acceso a la documentación sobre la multa de tráfico impuesta a un vehículo del alcalde que, finalmente, fue anulada por el propio mandatario municipal.

"Simplemente queremos ver la documentación", ha señalado Seara precisando que "nosotros no presuponemos que pueda haber una presunta prevaricación, sino que lo que queremos es controlar y fiscalizar cada uno de los papeles que forman parte del expediente. El hecho de que no nos dejen acceder a esa información sólo puede deberse a dos razones: o bien que hay algo que el alcalde no quiere que sepamos, algo que quiere ocultar, o que nos está vacilando, y eso sí que me parece muy grave, y no se lo vamos a permitir".

Luis Seara opina que la Valedora do Pobo tiene que tomar cartas en el asunto porque, según dijo, "hoy se trata del expediente de la multa del alcalde, pero mañana puede ocurrir con cualquier otro asunto".

Seara recuerda que, entre los cometidos que tienen los concejales de la oposición, está el de ejercer el control y la fiscalización de la acción del gobierno, así como del propio alcalde. Y, por eso, reclaman el acceso al expediente de la multa.