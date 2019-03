El BNG presenta a sus candidatos ourensanos a las elecciones generales del 28-A

Iago Tabarés encabezará la lista del Bloque Nacionalista Galego al Congreso por Ourense.

De esta forma regresará a primera línea de la política este abogado ourensano que fue diputado autonómico entre 2005 y 2009 y concejal en el Ayuntamiento ourensano entre 2003 y 2005.

Hoy se celebró la presentación de la candidatura con la que el BNG concurrirá por esta provincia a las elecciones del 28 de abril.

El cabeza de lista al Congreso explicó que es el momento de participar y tener voz en todas las instituciones en las que se tomen decisiones que afecten a los ourensanos: desde la defensa de la sanidad pública, hasta las infraestructuras, o los sectores productivos. Y Iago Tabarés señaló que se presenta en esta candidatura por egoísmo: “A mín gustaríame que as miñas fillas tiveran a posibilidade, o dereito de opción, para vivir en Ourense, como galegas e en condicións de igualdade, e penso que a mellor posibilidade é esta candidatura e o BNG”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, estuvo en Ourense apoyando a los miembros de las candidaturas al Congreso y al Senado por esta provincia, y recordó que “as eleccións do 28 de abril son unha oportunidade para que Galicia teña voz propia na toma de decisións que afectan a esta comunidade autónoma”, y precisó que los votos de los gallegos tienen que servir para cambiar las condiciones de discriminación que sufren provincias como la de Ourense, “porque temos unha autoestrada cunhas peaxes desorbitadas. Non pode ser que coste máis de 6 euros viaxar de Santiago a Ourense. Ou temos un tren que non está pensado para comunicar e artellar o noso propio país, senon que está pensado para viaxar canto antes a Madrid, e cuhas tarifas que discriminan a os viaxeiros desta provincia: non pode ser que o tren de Santiago a Ourense custe case un 60% máis do que costa viaxar polo Eixo Atlántico”.

La candidatura al Senado por la provincia de Ourense estará encabezada por Gloria Viana Ribera, vecina de Seixalbo, y el número dos será el humorista gráfico Xosé Lois González “O Carrabouxo”.