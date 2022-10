El BNG pide que se retire la carpa de la Plaza Mayor de Ourense

El Grupo del BNG critica al Gobierno municipal de Ourense por el gasto que supone la carpa que se encuentra instalada en la Praza Mayor.

92.000 euros, a razón de 18.388 euros mensuales, (más otros 18.388 euros de coste de montaje y desmontaje) es lo que cuesta el alquiler de esta infraestructura que cubre prácticamente toda la plaza, “un capricho personal del alcalde Gonzalo Perez Jácome”, como la define la concejala nacionalista Ruth Reza.

Tras analizar el expediente de contratación de la carpa, que estará instalada hasta el próximo mes de marzo, Reza ha indicado que no es justificable el gasto de 18.000 euros al mes en esta infraestructura, cuando nos encontramos en plena crisis económica, y las administraciones tienen que atender en mayor medida las necesidades de los vecinos que peor lo están pasando:"hay más de 80 niños que a día de hoy no pueden acudir al comedor escolar porque el Grupo de Gobierno dice que no hay dinero para abonar la bolsa a la que tienen derecho", señaló la concejala.

Desde el BNG instan al alcalde de Ourense a retirar la carpa en cuanto finalice la fiesta del Samaín y, de cara al futuro, se opte por otras opciones más económicas.