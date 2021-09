El BNG mantendrá su abstención sobre los terrenos de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega

El portavoz del BNG en el Concello de Ourense, Luis Seara, aseguró que mantendrán su abstención en el próximo pleno municipal sobre el cambio de uso de los terrenos de la antigua estación de autobuses donde se pretende construir la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega.





En una entrevista en Cope Ourense, Luis Seara señaló que “las cuestiones están sin resolver” y “hay otros espacios que no generan conflicto”. “Por responsabilidad igual que una persona no haría una casa en una finca de la que no tiene la certeza de que es de su propiedad, una administración tampoco puede hacer eso” señaló Luis Seara.





En el último pleno, la propuesta del gobierno no salió adelante por un voto y el regidor, Gonzalo Jacome, llegó a señalar que la abstención de PSOE y BNG es un “suicidio electoral”. Luis Seara contestó a Jacome que “eso lo tendrán que decir los vecinos cuando lleguen las elecciones municipales”.