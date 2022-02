Barquero rechaza la propuesta de integración de Rúas al estar en las "antípodas" en el PSOE de Ourense

El ex portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, José Angel Vázquez Barquero, rechazó la propuesta de integración del concejal socialista, Xosé Rúas, quien pretende liderar el PSOE en la ciudad de Ourense. Barquero indicó que está en las “antípodas” con Xosé Rúas en el “modelo de organización y propuesta política”





“Me ha parecido sorprendente la propuesta de integración de Xosé Rúas tanto por las formas como por el fondo de la cuestión” recalcó el ex dirigente socialista, quien añadió que “lo lógico es que hubiera contactado conmigo directamente y no enviando un mensaje a través de los medios de comunicación” porque “esa no es la manera de proceder y a mí me suena a una estrategia de marketing político o una maniobra de distracción y de confusión”





José Angel Vázquez Barquero indicó que “cuando habla Xosé Rúas de integrar, en realidad hace referencia a un reparto de cuotas de poder y yo no estoy para este tipo de cosas” y añadió que “en 15 años fui miembro de ejecutivas y ya no me toca estar”





Con todo, insistió que “lo prioritario en un proceso de elección de los órganos de dirección es decidir sobre el modelo de organización y la propuesta política” y “Xosé Rúas y yo estamos en las antípodas”.