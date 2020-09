Barquero asegura que con Jacome "no se puede llegar a ningún acuerdo" y "el tiempo me da la razón"

El ex portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, José Angel Vázquez Barquero, aseguró que el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, es una persona “no fiable, inestable y con la que no se puede llegar a ningún acuerdo” por lo que “el tiempo me dio la razón”.

En una entrevista en Cope Ourense, Barquero señaló que ya en su momento “yo dije que con él no me sentaba porque lo iba conociendo y con el diablo no se puede pactar porque más tarde o más temprano acabas condenado”.

El ex portavoz del PSOE en el Concello de Ourense mantuvo sonoros desencuentros con Jacome tanto cuando estaba en el gobierno como en la oposición y rechazó la invitación del líder de Democracia Ourensana en el anterior mandato para promover juntos una moción de censura contra el popular Jesús Vázquez.

Por todo ello, Barquero insistió en que la situación actual “se veía venir porque todos conocíamos a Jacome y no me sorprende” ya que “una persona que no mantenía las formas ni el respeto institucional y se dedicaba a insultar y difamar al adversario político no era una persona fiable”.

Con respecto a la decisión de los ediles díscolos de llevar a Jacome a la Fiscalía, Barquero indicó que “esto ya se sabía en el anterior mandato” pero “la gente del entorno de Jacome no presentaba pruebas”. “Hay más que evidencias de que Jacome montó un tinglado y una especie de estructura político-empresarial formada entre Democracia Ourensana y Auria TV y hay movimientos de dinero” señaló el ex portavoz del PSOE, quien añadió que “comparten dirección, objetivos y financiación y es fácilmente demostrable”.

Barquero considera que es “imposible gobernar una ciudad con un solo concejal” como actualmente pretende realizar Jacome. En ese sentido, reiteró que el alcalde de Ourense “dijo que en los próximos años se gestionarán 1.000 millones de euros y tienen que pasar por la Junta de Gobierno y, si no hay, la ciudad es ingobernable”.

Para el ex portavoz del PSOE en la ciudad, Jacome está “deslegitimado para seguir siendo el alcalde de Ourense” y abogó por una “moción de censura de todos los partidos políticos porque la situación no puede continuar”.

Con respecto a su partido, Barquero abogó porque vuelve la “normalidad” en la Agrupación del PSOE de la ciudad de Ourense ya que actualmente -desde diciembre de 2019- una gestora lleva las riendas. El ex portavoz socialista cree que “la excusa no puede ser el COVID-19” ya que “otras organizaciones tratan de volver a la normalidad y en Ourense se puede y se debe hacer” convocar una asamblea para elegir una estructura orgánica en la ciudad “porque una situación de gestora es excepcional y transitoria”.