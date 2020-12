Barquero afirma que en las negociaciones entre PP y PSOE "empezaron la casa por el tejado y se cayó "

El ex candidato del PSOE en la ciudad de Ourense y ex portavoz del anterior gobierno socialista, José Angel Vázquez Barquero, aseguró que el actual regidor municipal, Gonzalo Jacome, “no toma ninguna decisión y se deja llevar por la rutina y dinámica propia del Concello de Ourense” ya que “no se puede gobiernar con tres personas una ciudad de más de 105.000 habitantes”. En una entrevista en Cope Ourense, Barquero señaló que Jacome se dedica a “firmar sin más” y “la carga de trabajo es espectacular por lo que con tres personas no tienes tiempo material para leer los expedientes encima de la mesa”. De hecho, el ex portavoz del PSOE indicó que el alcalde de Ourense “ya no habla de propuestas, muchas irrealizables, que quería hacer”. José Angel Vázquez Barquero mostró su “tristeza por ver cómo está situación del Concello de Ourense que nadie se podía imaginar y es muy poco aceptable”.

El ex líder del PSOE en la ciudad de Ourense considera que las negociaciones entre los partidos de la oposición para promover una moción de censura “se desarrollaron al revés” ya que “se debe negociar en los términos de un proyecto de ciudad y luego se aborda quién será el alcalde” pero en este caso “se empezó por quién será el alcalde”. “Los consensos se generan y en este sentido se debe crear un escenario que lo propicie y, si lo primero que haces es meterle al otro el dedo en el ojo, es muy difícil un acuerdo” recalcó Vázquez Barquero, quien señaló que “tanto PP como PSOE tendrán que ceder” porque “con dinámicas excluyentes es difícil llegar a acuerdos.

Barquero insistió en que “se ha empezado la casa por el tejado y el tejado se cayó encima y, a partir de esa ruina, es difícil la posibilidad de llegar a acuerdos”