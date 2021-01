El ayuntamiento de Verín quiere acabar con los problemas de agua en A Rasela

El ayuntamiento de Verín está evaluando la posibilidad de asumir la gestión del servicio de agua potable en la localidad de A Rasela, cuya titularidad corresponde a la comunidad de montes. La empresa Espina y Delfín, adjudicataria del servicio municipal de aguas, ha emitido un informe técnico, cifrando en 8.000 euros el presupuesto de las obras necesarias para conectar la traída de A Rasela a la red general de agua potable de Verín.

En los últimos meses son frecuentes los cortes en el suministro, debido a las deficiencias que presenta la red. La semana pasada, los vecinos estuvieron varios días sin suministro. Y no es que no haya suficiente agua. El problema surge cuando las tuberías cogen aire, lo que obliga a tener que abrir la red en un punto para liberar aire de la tubería y poder reactivar el suministro. Los vecinos, que pagan una cuota anual de 50 euros, se quejan de que en ocasiones están varios días sin agua en la traída. “Es un problema que ya viene de antiguo y es muy molesto no tener agua ni para cocinar, ni para el aseo personal”, asegura algún vecino.

Otro problema surge con la división que hay entre los comuneros, ya que una parte del pueblo quiere seguir gestionando el servicio y otra prefiere que se encargue el ayuntamiento de Verín, como ocurre en otras localidades del municipio. Queirugás fue la última que cedió al concello la gestión del servicio de agua potable y saneamiento, ante los gastos y reformas que la normativa exige para adaptar y regularizar traídas vecinales. La incorporación de Queirugás al sistema obligó a modificar el contrato suscrito en 2009 entre Concello y la empresa Espina y Delfín.

Al igual que A Rasela, las localidades de Mourazos, Mandín, Tamaguelos o Feces de Cima también estudian la cesión del servicio. En los últimos años, el concello de Verín tuvo que realizar obras de mejora en Feces de Cima, donde se construyó un nuevo depósito y nueva traída para acabar con los problemas de suministro en verano o en Tamaguelos, con una nueva captación de agua potable.