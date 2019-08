El Ayuntamiento de Ourense subastará los coches oficiales

El Ayuntamiento de Ourense prescindirá de los coches oficiales y los sacará a subasta. Lo ha anunciado hoy el alcalde. Gonzalo Pérez Jácome recordó que el Concello cuenta con dos coches oficiales, un Audi A6 de 15 años de antigëdad que se utiliza para los viajes largos y un Opel que sirve para desplazamientos por la ciudad, y que son conducidos por varios chóferes. Según Jácome, supone un gasto excesivo para las arcas municipales por lo que, tanto el alcalde como los concejales, utilizarán medios alternativos de transporte: "los viajes largos los realizaremos en tren o en avión y, para los desplazamientos a lugares cercanos, hemos calculado que saldrá más barato hacerlos en taxi. Vamos a firmar un convenio con los taxistas de la ciudad de Ourense para que podamos tomar un taxi en cualquier momento y que se cargue directamente en cuenta el importe. Esto será mucho más barato que tener un coche y tener que abonar el mantenimiento, el seguro y un chófer esperando", afirmó el alcalde.

Jácome indicó que el Audi saldrá a subasta por el precio de 3.000 euros, y anunció que van a hacer una campaña para promocionar el taxi en la ciudad, porque considera que es una forma de transporte mucho más económica que utilizar el vehículo propio para determinados desplazamientos.

Según el alcalde de Ourense, el ahorro que supondrá para el Ayuntamiento deshacerse de los coches oficiales podría alcanzar los 20.000 euros anuales. Sobre el personal que los conduce, el alcalde indicó que los chóferes serán reubicados en otros departamentos municipales.

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense

El primer mandatario municipal de Ourense afirma que la carga de trabajo está muy mal distribuida en el Ayuntamiento, por lo que el nuevo gobierno municipal va a proceder a reubicar a algunos trabajadores, y anunció la próxima incorporación de personal jurídico y la contratación de 50 interinos.

Además, anunció la apertura de dos expedientes informativos sobre el trabajo del cuerpo de bomberos. Según Gonzalo Pérez Jácome, por una parte, ha habido bomberos que no han acudido a su puesto de trabajo a hacer las guardias que les correspondía y, por otra, el encargado de diseñar las guardias sabía que no había el número suficiente de efectivos en los turnos correspondientes y, pese a ello, según el alcalde, no gestionó convenientemente el tiempo de vacaciones del personal del servicio: