El Ayuntamiento de Ourense destinará 10 millones de euros a ayudar a la hostelería y al pequeño comercio

El Concello de Ourense destinará los 10 millones de euros del sobrante de la modificación de crédito de las ayudas a autónomos del mes de marzo, a ayudar a la hostelería y al pequeño comercio de la ciudad.

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y los portavoces de los grupos municipales se reunieron con dos técnicos del Ayuntamiento para verificar las propuestas presentadas por los hosteleros y se definieron tres de ellas, que ahora tendrán que ser aprobadas por el Pleno municipal: se trata de la anulación de los impuestos a veladores, la reducción de las tasas de recogida de basuras, y la utilización de los 10 millones del sobrante de la modificación de crédito del mes de marzo, para ayudas a la hostelería.

Aunque sobre esta última propuesta hay unanimidad de todos los partidos, de momento, no hay acuerdo sobre la forma de realizarla. Por una parte, el alcalde propone que las ayudas se lleven a cabo mediante bonos en los establecimientos.

Pero para poder tener acceso a los 10 millones de euros hay que realizar una nueva modificación presupuestaria, y ésta no es posible mientras no se liquide el ejercicio fiscal de 2020, y eso no ocurrirá, al menos, hasta el próximo mes de febrero, por lo que las ayudas no llegarían antes del mes de junio de 2021. Por ello, Flora Moure, del PP, es partidaria de hacer llegar el dinero a los hosteleros a través de una ayuda directa, mediante una tramitación anticipada, y así no tener que esperar a la liquidación del presupuesto el próximo año.

En la misma línea se manifestaron Rafael Rodríguez Villarino, del Partido Socialista, y José Araújo, de Ciudadanos, que además criticaron que no se hubiera empezado a trabajar en ello ya en marzo, cuando varios partidos ya lo propusieron en el Concello, y precisaron que no se puede ilusionar a la población con fechas próximas que son inviables, ya que lo más probable es que las ayudas no lleguen hasta el año que viene.