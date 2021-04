El ayuntamiento de Cualedro cierra las dependencias municipales por un positivo Covid-19

Las dependencias municipales del ayuntamiento de Cualedro permanecen cerradas al público, desde la mañana de hoy lunes debido al positivo por Covid-19 de un trabajador municipal, que se encuentra ingresado en el CHOU. A primera hora, el alcalde de Cualedro, Luciano Rivero Cuquejo, emitió un escueto bando municipal, informando del cierre de la casa consistorial. “Por mor do Covid, as oficinas deste Concello permanecerán pechadas ata novo aviso. Disculpen as molestias”, reza en la comunicación de la alcaldía. “Tenemos que extremar las precauciones”, asegura el regidor.

Fue el propio trabajador, quién ayer comunicó a sus compañeros que se había contagiado de coronavirus por un contacto familiar. El resto de funcionarios municipales se someterán, a lo largo del día de hoy, a las pruebas PCR en el hospital comarcal de Verín. En total, unos 10 trabajadores pasarán por centro sanitario para saber si hay más contagiados

A pesar de que los trabajadores desempeñan su función con las medidas de seguridad oportunas, el protocolo a seguir en estos casos obliga a cerrar la dependencias municipales para realizar el rastreo de contactos con el trabajador que ha dado positivo por Covid-19

El resto de empledos y personal del concello de Cualedro continúan en sus puestos de trabajo, en brigada de obras, mantenimiento y obradoiro de empleo, porque no se consideran contacto directo con el funcionario contagiado. «No podemos hablar de brote, pero debemos tomar las debidas precauciones”, dijo esta mañana a Cope Verín el alcalde, Luciano Rivero, apelando a la responsabilidad individual.