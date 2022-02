La ex concejala de Urbanismo del Concello de Ourense, Aurea Soto, anunció que recurrirá la sentencia que absuelve al ex alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, y al ex concejal de Urbanismo, Ricardo Campo, acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.





“Adelantamos que sí presentaremos el recurso de casación ante el Supremo y terminamos las cosas porque siempre hay que terminarlas correctamente” señaló Aurea Soto en una entrevista en Cope Ourense.