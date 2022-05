Así son los Trenes Turísticos por la provincia de Ourense

Ruta del Vino Ribeira Sacra (Río Sil)





En este viaje los participantes disfrutarán de un paseo a bordo del tren motorizado “Aba Sacra” que llevará hasta la bodega Regina Viarum. En Monforte podrán ver la viticultura heroica en el Centro de Interpretación del Vino. Tras la comida, los asistentes embarcarán en un catamarán para recorrer las aguas del río Sil y ver el Cañón do Sil. La jornada concluirá con la visita al Monaterio de San Pedro de Rocas, uno de los más antiguos de Galicia, excavado directamente en la montaña.





Ruta del Vino de la Ribeira Sacra (Río Miño)





Con este tren descubrirás otra Ribeira Sacra, no tan conocida pero igualmente asombrosa. Los asistentes visitarán el convento de las Bernardas donde podrán adquirir repostería artesanal y se acercarán al Ecomuseo Arxeriz, esapcio que combina la etnografía, la historia y la naturaleza de la Ribeira Sacra. Ya por la tarde se acercarán al “Cabo do mundo” a bordo de un catamarán que recorrerá el Miño en una travesía llena de aires románicos. Los participantes disfrutarán de estampas de la viticultura heroica en la bodega Vía Romana ubicada en una casa solariega del siglo XVI que debe su nombre a la calzada romana que unía Astorga con Braga.





Ruta de los Vinos de la Ribeira Sacra y de Valdeorras





Este tren te invita a a aproximarte a los parajes de las D.O Ribeira Sacra y Valdeorras. En el río Sil embarcarás en un catamarán hasta el entorno del Monasterio de Santo Estevo. La jornada continuará en el Santuario de As Ermidas en un enclave de gran belleza natural en el valle del río Bibei. Los asistentes disfrutarán de un vino de la D.O Valdeorras en la bodega A Coroa y conocerán otra estación histórica de ferrocarril, la de Os Peares, en la que podrán visitar un museo ferroviario





Ruta de los Vinos O Ribeiro-Rías Baixas





A lo largo de este trayecto podrán degustar un vino de la Denominación de Origen Rías Baixas en la bodega Señorío de Rubiós. Contemplarán el encanto medieval de Ribadavia y su castillo. Por la tarde visitarán el Museo do Viño de Galicia en la comarca de O Ribeiro. Después se acercarán al castro de San Cibrao de Lás y, durante su visita, retrocederán más de 20 siglos en el tiempo. Concluirán el viaje visitando la estación ferroviaria de Santa Cruz de Arrabaldo, convertida en un museo que alberga distintas colecciones de interés.





Ruta del Vino Monterrei





Los interesados en esta ruta visitarán la Denominación de Origen Monterrei degustando alguno de sus vinos en el castillo de Monterrei donde revivirán la Edad Media. Conocerán la bodega Gargalo y se acercarán a Verín para visitar el barrio antiguo y a Allariz para pasear por la villa y su Festival de Jardines en la margen derecha del río Arnoia. El viaje conluirá con la visita a la estación de ferrocarril de Baños de Molgas, reconvertida en museo y restaurante.