Así es el Peliqueiro en el Carnaval de Laza (Ourense)

El Peliqueiro no es un disfraz, es una máscara que representa el poder. Es el rey indiscutible del Entroido de Laza y, a la vez, guardián de todos los demás personajes del carnaval y nadie lo puede tocar.





La careta y los chocos son las partes más antiguas, posiblemente prehistóricas. El nombre proviene de la piel de animal que lleva en la parte posterior la careta, que es de madera de aliso o abedul finalizada con una mitra que lleva pintada una figura de animal.





El traje es enteramente artesanal. La chaqueta es corta con “charreteiras” de corte militar y cubierta la parte de atrás con un pañuelo de cabeza. El pantalón, a modo de calzón corto, es de lino con encajes. Llevan camisa y corbata, medias y ligas de colores llamativos. En la cintura, dos fajas y encima un cinto con seis chocos que al correr dan sonido al carnaval. En la mano llevan una zamarra, un báculo símbolo de autoridad con el que se abre camino entre la gente, saluda y castiga. Vestirse de peliqueiro es un orgullo.





Fechas del Entroido de Laza





2 de febrero: “Gran folión” a las 23 horas por las calles de Laza





3 de febrero: Sábado de Entroido de celebración de la “fariñada” para los más pequeños

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





4 de febrero: Domingo de Entroido de “estrea do peliqueiro” con el reparto de la “bica do peliqueiro” y la salida de las carrozas típicas poniendo en escena costumbres y ritos agrarios





5 de febrero: Lunes de Entroido con la “farrapada”, la bajada de la “morena” y la “xitanada dos burros”.





6 de febrero: Martes de Entroido y último día del carnaval en Laza con el “testamento do burro”, la “queima do arangaño” y el “enterro do Entroido”