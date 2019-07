Arnoia acoge la 40 edición da Festa do Pemento donde se esperan a más de 10.000 asistentes

Tradición, fiesta y pimiento son los elementos clave en las Fiestas do Pemento en Arnoia que comienza con la obra de teatro “Eu quero ser galega”. La inauguración oficial da 'Festa do Pemento' será el próximo viernes 2 de agosto y se desarrollará hasta el domingo cuando se celebre la quinta carrera popular “800 varas de Arnoia” en el recinto de A Queixeira donde se esperan a más de 150 corredores. El vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, ha manifestado que esta fiesta ha adquirido “tal protagonismo” que ha sido declarada Festa de Interese Turístico Galego. Asimismo, también se ha presentado la “2ª Concentración de Coches Clásicos Festa do Pemento” con un recorrido entre los concellos de Arnoia, Ribadavia y Castrelo do Miño donde participarán cerca de 30 vehículos de la época.

Por su parte, el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio, ha dicho que espera que en este 40 aniversario da Festa do Pemento, la participación supere a las 10.000 personas del año pasado dado que hay una “programación interesante” donde las actividades gastronómicas, turísticas, culturales, deportivas y automovilísticas son las protagonistas”. Además, ha destacado que la novedad gastronómica de este año es el licor de pemento de Arnoia.