Archivada la causa abierta por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Ourense

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha acordado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Ourense y los portavoces del PP y Democracia Ourensana, a raíz de la querella por prevaricación interpuesta por el portavoz del PSOE en la institución provincial.

El magistrado explica en el auto, contra el que cabe presentar recurso, que “en ningún caso puede ser considerado como groseramente contrario al ordenamiento jurídico” el hecho de que los grupos provinciales de los querellados rechazasen la solicitud del diputado provincial del PSOE en régimen de dedicación exclusiva de compatibilidad de su cargo con el desempeño de un puesto de profesor en la sede ourensana de la Universidad de Vigo.

El juez instructor indica que “no deja ser significativo” el hecho de que la querella no se dirigiera contra todos los diputados provinciales que votaron en contra de la compatibilidad, sino únicamente contra el presidente de la Diputación, que no intervino en el debate previo a la votación, y contra los portavoces del PP y DO, lo que le lleva a concluir que la querella se utilizó “como un instrumento de vendetta política, orientado a judicializar un conflicto de mera naturaleza político-administrativa, dado que el determinar si una resolución administrativa es o no ajustada a derecho, es una competencia que excede en mucho de la competencia que los tribunales pertenecientes a la jurisdicción penal tienen atribuida”.