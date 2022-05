Araujo pide "altura de miras" a PP y PSOE porque la sociedad "no ve con buenos ojos" mantener a Jácome

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, pidió “altura de miras” a PP y PSOE y que “dejen de andar con cálculos sobre lo que pasará en el futuro” y así “pensar en clave de ciudad con un acuerdo que no perjudique a las dos partes y aparte a Jácome”.





En una entrevista en Cope Ourense, Araujo señaló que “a Jácome como al Gremlin le están echando agua y se convierte en algo terrorífico” y PP y PSOE “se van a arrepentir de la situación porque desprecia a todos” y “nos trata como zapatillas y también a los miembros del PP, su socio de gobierno”.





“Yo esperaba algo más del grupo municipal del PP; algún gesto que los distanciara del comportamiento del alcalde pero les están haciendo la ola porque no salen a la calle y no escuchan a los vecinos” resaltó Pepe Araujo, quien añadió que “la gente no ve con buenos ojos que se mantenga un minuto más a Jácome en la alcaldía”.