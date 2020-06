Araujo dice que en Ourense "no hay bajo rendimiento" de los funcionarios sino "mala organización" del alcalde

El portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, Pepe Araujo, criticó que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Jacome, pretenda aplicar expedientes por bajo rendimiento a trabajadores municipales que rebasen los plazos. Araujo señaló que el problema del Concello de Ourense es de “mala organización” por parte del gobierno “y no bajo rendimiento”.

En una entrevista en Cope Ourense, el dirigente de Ciudadados señaló que “la mayoría de los funcionarios son personas que cumplen con su trabajo y, en ocasiones, lo llevan a casa”. Siempre puede existir alguno que no cumpla pero no se puede generalizar como hace el alcalde demonizando a los funcionarios” recalcó Araujo. En ese sentido, recalcó que durante el confinamiento “no organizaron el trabajo para que los funcionarios tuvieran medios para teletrabajar” y así “hubo departamentos que no sacaron adelante expedientes” por la “ineficacia” del alcalde de Ourense.

Con respecto a la decisión del regidor de crear la figura de “guardianes del tiempo” para desatascar los asuntos que no cumplen plazos, Araujo señaló que el alcalde de Ourense “busca el perfil con el que darles trabajo a los asesores que, nunca tantos hubo en el Concello, y no sabe en qué ocuparlos”. “Jacome dijo: os voy a dar un cronómetro y vais a ser los guardianes del tiempo” ironizó el portavoz de Ciudadanos.