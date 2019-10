Araujo denuncia el "cinismo" del gobierno de Ourense al utilizar un coche de alta gama para desplazarse

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense, Pepe Araujo, critica el “cinismo” del gobierno de la ciudad porque, tras asegurar que utilizarán transporte público, un “mercedes de alta gama con un chófer” desplaza hoy al portavoz del ejecutivo local, Miguel Caride.

Pepe Araujo manifestó que “era una imagen de otra época” lo vivido esta mañana en la Plaza Mayor “porque había un mercedes de alta gama negro a las puertas del Ayuntamiento de Ourense con un chófer” y “a ese coche se subió Miguel Caride”.

En una entrevista en la cadena Cope, Pepe Araujo dijo que “me llama la atención el cinismo del gobierno” ya que “utiliza el discurso de que me voy a desplazar en taxi y no utilizo los coches que tengo en el Ayuntamiento” por lo que “da la impresión de que no los quieren utilizar porque son viejos”

Con respecto a la retirada de la multa impuesta al alcalde de Ourense en su primer día como regidor, el dirigente de Ciudadanos criticó “que se quite multas a sí mismo” y además “el argumento para retirar la multa es que el vehículo tiene permiso de prensa” pero “estamos hablando de que el alcalde lleva el vehículo a trabajar en el Ayuntamiento”. Pepe Araujo pregunta a Jácome “a qué va a trabajar, como reportero o como alcalde”.