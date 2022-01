Araujo cree que no saldrán adelante los presupuestos municipales del Concello en Ourense en este año 2022

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, cree que en este año 2.022 no habrá presupuestos municipales en el Concello de Ourense. En una entrevista en Cope Ourense, indicó que no cree que se puedan aprobar porque “los socios de gobierno no se entienden y cada vez tensionan más la relación” y así “no serán capaces de ponerse de acuerdo y presentarnos unos presupuestos”. Junto a ello, Araujo considera que PSOE y BNG “no tienen interés en que avance nada en la ciudad” por lo que “no les veo generosidad para negociar los presupuestos con el gobierno”.