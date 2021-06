Araujo apoya la modificación presupuestaria planteada por Jacome porque incluye "cuestiones básicas"

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, mostró su apoyo al expediente de modificación de crédito de más de 62 millones de euros planteado por el alcalde de Ourense, Gonzalo Jacome, porque incluye “cuestiones básicas y de primera necesidad” para la ciudad.

En una entrevista en Cope Ourense, Araujo señaló que su oposición “es a Jacome y no a los vecinos” y mostró su “sorpresa” con los otros partidos polítcos porque “están haciendo oposición a los ourensanos votando en contra de cosas tan básicas como las partidas sociales”. En ese sentido, señaló que PP, PSOE y BNG “están pensando solo en clave de elecciones municipales en 2023 y no en los intereses de la ciudad”. “Los demás partidos solo intentan bloquear para que no se haga nada en lo que resta de mandato” concluyó Araujo.