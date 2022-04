Araujo alude a un "pacto PSOE-Jácome" en la asignación económica a los grupos políticos en Ourense

El portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, Pepe Araujo, cree que existió un “pacto PSOE y Jácome” para que se diera luz verde a la propuesta de las asignaciones económicas a los grupos políticos en el pleno municipal.





“Que el otro día saliera adelante este tema fue gracias a las ausencias del PSOE y tengo la sensación de que hay algo que está pactado entre PSOE y Jácome y provocarán que Jácome le devuelva el personal de confianza” señaló Pepe Araujo en una entrevista en Cope Ourense.





El portavoz de Ciudadanos en Ourense señaló que “es mucha casualidad que saliera adelante ahora este asunto” de las asignaciones económicas a los grupos políticos y “ya me pareció chocante las ausencias -tres ausencias del PSOE-” por lo que “pienso que el PSOE hizo un pacto con Jácome y no lo hace público porque no les conviene por imagen”.