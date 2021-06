Araujo afirma que el PP "cede mucho con Jacome" en el reparto de áreas en el gobierno de Ourense

El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, indicó que el PP “cede mucho” con Jacome en el reparto de áreas en el gobierno de la ciudad de Ourense. Ante el regreso del PP al gobierno municipal, Araujo señaló que “Jacome pudo al PP en su lucha por los sillones” ya que el PP renunció a tener la Tenencia de Alcaldía “que es simbólica y significativa” y entre 3 ediles de DO y 7 del PP “Jacome se lleva Alcaldía y Tenencia de Alcaldía”.





En una entrevista en Cope Ourense, Araujo señaló que el primer cambio que se verá es que el PP “dejará el papel de hacer oposición cuando pretendían ser gobierno y les jugaba malas pasadas”.





El portavoz de Ciudadanos indicó que al ser 10 ediles en el gobierno “no tendrán mayoría” y eso supondrá que “no sacarán adelante los temas importantes como el PXOM”. En ese sentido, considera que el documento urbanístico “no saldrá porque la postura de PP y DO es radicalmente diferente al PSOE y no hay capacidad para negociar con el PSOE” por lo que “creo que no saldrá adelante el PXOM en este mandado municipal”.