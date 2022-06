"Animo a todos los que no dieron el paso de denunciar que denuncien y no se amedrenten"

El portavoz de Ciudadanos en el Concello de Ourense, Pepe Araujo, reiteró su “máxima solidaridad” con María Barrera tras la denuncia que presentó por posible acoso laboral y animó a “todos los que no dieron el paso de denunciar que denuncien” y “que no se amedrenten porque tendrán el respaldo de mi grupo y del resto de la corporación municipal”.

En una entrevista en Cope Ourense, indicó que “tengo claro que van a por ella” señaló Pepe Araujo. “Todos los que colocan a Jácome en su sitio van a por ellos y ya vimos el episodio en el que delante del Pabellón de Os Remedios de forma retorcida grabaron la escena donde él y el concejal de Seguridad metían el pie delante de la rueda y le decían: no me atropelles” señaló Araujo, quien aludió a la “manía persecutoria hacia determinadas personas del Concello que le dicen a veces no a determinadas cosas”