La biblioteca de Verín premiada por la prestigiosa American Library Association

La Biblioteca municipal de Verín, con su proyecto “Voluntariado cultural para el fomento a la lectura”, ha sido seleccionada por la prestigiosa American Library Association, la más antigua e importante del mundo, como ejemplo del valor que tienen las bibliotecas en la promoción de la justicia social y la inclusión

La doctora Grace Yan Liu, copresidente del comité de conexiones internacionales del IRRT -perteneciente a la Asociación Americana de Bibliotecas- notificó a la Biblioteca de Verín su selección para participar en la exposición pública del proyecto en el Congreso Internacional de Chicago, que se iba a celebrar en Illinois, a finales de junio. Por la pandemia del coronavirus se canceló, aunque se celebrará de manera virtual, con la exposición de una fotografía de gran formato (2x2 metros) junto con una explicación del proyecto.

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, dijo hoy que «esta nominación es una nueva prueba de que Verín es el verdadero peso pesado de la cultura del sur de Galicia. En el centenario de la Xeración Nós, lo que queda claro es que el motor cultural de la provincia de Ourense se desplazó para el sur». Seoane reiteró el compromiso del ayuntamiento de Verín con la cultura en todos sus ámbitos.

Entre las Bibliotecas seleccionadas este año como mejores prácticas del mundo, se encuentran entre otras entidades de la importancia como Ferguson Library, ( Stamford), State Library of Queensland, (Australia), Helsinki Central Library Oodi, ( Helsinki, Finland), West Vancouver Memorial Library, ( British Columbia, Canada), Zentral- und Landesbibliothek Berlin, ( Alemania), Charles Evans Inniss Memorial Library University of New York ( Brooklyn, New York), University of Victoria Libraries, ( Canada), y nueve proyectos españoles incluido el de la biblioteca de Verín, la única de entidad municipal y menor tamaño y capacidad.

Se puede ver la descripción de los proyectos dentro de la exposición virtual que está creando la Asociación Americana en la siguiente url: https://2020. alavirtualevent. org . Todos los proyectos están en la siguiente url provisional: https:// sites. google. com/ view/ icc- programs/2020- photo- gallery